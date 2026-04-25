Кърджали празнува с „Пъстро хоро“: 15 г. съхранени традиции и международно признание

С бурни аплодисменти и препълнена зала Театрално-музикалният център в Кърджали се превърна в туптящото сърце на българския фолклор по повод 15-годишния юбилей на танцов клуб „Пъстро хоро“. Празничният концерт, организиран от Народно читалище „Обединение 1913“, събра стотици ценители на народното изкуство, които станаха свидетели на истински спектакъл от багри, ритми и емоции.

На сцената оживяха традициите на различни фолклорни области, представени с неподправен ентусиазъм от танцьорите на един от най-големите състави в града. Основан през 2011 година, днес клубът обединява над 230 любители под вещото ръководство на Алексей и Тонка Настеви, като за изминалите 15 години се утвърди не само като културна институция в Кърджали, но и като международен посланик на българското, печелейки престижни отличия като първото място на фестивала във Верона.

Специални гости на събитието бяха колеги и приятели от фолклорните клубове в Хасково – „Колора“, „Воденица“, „Славяни“ и „Любители на фолклора“, които споделиха празника и се включиха в общата радост от съхраненото наследство.

Кулминацията бе емоционалното обръщение на ръководителя Алексей Настев, който изрази дълбоката си благодарност към всички, направили този празник възможен. В своето приветствие той се обърна към танцьорите с думите: „Искам да благодаря на всеки един от тези тук, които са наредени като броеница, за това, че проляха толкова много пот в продължение на два-три месеца, в които готвихме този концерт, че проявиха търпението и лишиха семействата си от тяхното присъствие, за да бъдат на репетиции“. Настев подчерта, че усилията на състава са насочени именно към хората в залата, заявявайки: „Вие давате смисъл на това, което правим ние. Ако вас ви няма в залата, нашата работа е безпредметна“.

Ръководителят не пропусна да благодари и на екипа на театъра за професионализма, както и на читалище „Обединение 1913“ за неизменната подкрепа и осигурените костюми.

Празникът завърши с вълнуващо изпълнение на „Многая лета“, поведено от самия Алексей Настев, в което се включи цялата зала.

Събитието остави след себе си усещане за гордост и доказа, че „Пъстро хоро“ продължава да бъде ярка нишка в културния живот на Кърджали, обединяваща поколения около магията на българския танц.