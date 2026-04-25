Кърджали празнува с „Пъстро хоро“: 15 г. съхранени традиции и международно признание

На сцената оживяха традициите на различни фолклорни области, представени с неподправен ентусиазъм от танцьорите на един от най-големите състави в града. Основан през 2011 година, днес клубът обединява над 230 любители под вещото ръководство на Алексей и Тонка Настеви, като за изминалите 15 години се утвърди не само като културна институция в Кърджали, но и като международен посланик на българското, печелейки престижни отличия като първото място на фестивала във Верона.
Кулминацията бе емоционалното обръщение на ръководителя Алексей Настев, който изрази дълбоката си благодарност към всички, направили този празник възможен. В своето приветствие той се обърна към танцьорите с думите: „Искам да благодаря на всеки един от тези тук, които са наредени като броеница, за това, че проляха толкова много пот в продължение на два-три месеца, в които готвихме този концерт, че проявиха търпението и лишиха семействата си от тяхното присъствие, за да бъдат на репетиции“. Настев подчерта, че усилията на състава са насочени именно към хората в залата, заявявайки: „Вие давате смисъл на това, което правим ние. Ако вас ви няма в залата, нашата работа е безпредметна“.
Празникът завърши с вълнуващо изпълнение на „Многая лета“, поведено от самия Алексей Настев, в което се включи цялата зала.
Събитието остави след себе си усещане за гордост и доказа, че „Пъстро хоро“ продължава да бъде ярка нишка в културния живот на Кърджали, обединяваща поколения около магията на българския танц.