Баща и син пострадаха при удар в камион, спрял в аварийната лента на магистрала „Марица“

Баща и син пострадаха при катастрофа на автомагистрала „Марица“ в Хасковска област, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 4-ти в 15 часа при км.95 в посока ГКПП „Капитан Андреево“.

Ранените са пътували с лек автомобил „Субару“, управляван от сина – 20-годишен от Свиленград. Младият мъж загубил контрол над колата, навлязъл е в аварийната лента по посоката си на движение и се е ударил в задна лява част на полуремарке на спрял товарен „Мерцедес“, част от товарна композиция.

От удара са пострадали водачът – прегледан и освободен за домашно лечение, и баща му – транспортиран в МБАЛ Пловдив, без опасност за живота.

Заведено е досъдебно производство.