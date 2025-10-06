От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

Баща и син пострадаха при удар в камион, спрял в аварийната лента на магистрала „Марица“

Баща и син пострадаха при катастрофа на автомагистрала „Марица“ в Хасковска област, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на 4-ти в 15 часа при км.95 в посока ГКПП „Капитан Андреево“.

Ранените са пътували с лек автомобил „Субару“, управляван от сина – 20-годишен от Свиленград. Младият мъж загубил контрол над колата, навлязъл е в аварийната лента по посоката си на движение и се е ударил в задна лява част на полуремарке на спрял товарен „Мерцедес“, част от товарна композиция.

От удара са пострадали водачът – прегледан и освободен за домашно лечение, и баща му – транспортиран в МБАЛ Пловдив, без опасност за живота.

Заведено е досъдебно производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Пиян водач удари четири паркирани коли
Пиян водач удари четири паркирани коли
преди 2 минути
Иззеха 55 маркови „ментета“ от търговец на неделния пазар
Иззеха 55 маркови „ментета“ от търговец на неделния пазар
преди 5 минути
Изгоря заведение за бързо хранене в Димитровград
Изгоря заведение за бързо хранене в Димитровград
преди 27 минути
Двамата ранени от бъгито на Енергото, забило се в боклучийски камион, са без опасност за живота
Двамата ранени от бъгито на Енергото, забило се в боклучийски камион, са без опасност за живота
преди 28 минути
Интензивни и продължителни валежи през целия ден, опасност от наводнения
Интензивни и продължителни валежи през целия ден, опасност от наводнения
преди 2 часа
ФК „Хасково“ спечели градското дерби, след като изоставаше в резултата
ФК „Хасково“ спечели градското дерби, след като изоставаше в резултата
преди 13 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Индийският океан и геофизичните мистерии

Случаен виц

Двамата ранени от бъгито на Енергото, забило се в боклучийски камион, са без опасност за живота
Пиян водач удари четири паркирани коли

Логиката ще те заведе от точка А до точка Б. Въображението ще те заведе навсякъде. - Алберт Айнщайн

Последни обяви

Случайна рецепта

Шаран, печен с картофи
Шаран, печен с картофи

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини