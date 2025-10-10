От х:

МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана

    Водачка и момченцето ѝ са без опасност за живота след катастрофата в четвъртък в Хасково, съобщиха от полицията.

    Вчера в 16 часа на кръстовището между булевард „Васил Левски“ и улица „Дунав“, 24-годишна се е движила с „Ауди“. Тя е преминала на червен сигнал на светофара и е ударила в предна дясна част „Нисан“, управляван от 70-годишен от село Черногорово. От удара са пострадали жената, настанена за лечение, без опасност за живота, возещото се в колата момченце на 1 г., което е прегледано и освободено за домашно лечение и водачът на „Нисана“, също прегледан и освободен за лечение в дома си.

    Съставен е акт на виновната водачка. Пробите на шофьорите са отрицателни.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (3)

    • 1
      12
      123456
      4 -7
      09:59, 10 окт 2025
      Добре де движат се един срещу друг тя ако е на червено и той е на червено!!!!Ако пък е влязал в последната зелена секунда при положение, че знае како ще прави и се е забавил тилкова, че да светне червено,да не говорим че няма право на тази маневра, защо не са го наградили и него с АКТ????!!!!
      Отговор
      • Лу
        Лудият Макс
        2 -1
        10:43, 10 окт 2025
        Ти си за проверочен за награда на неграмотното ти бръщолевене ! Как така светофара ще свети едновременно червено и за двамата ! Има и междинен жълт предупредителен сигнал . Обратният завой е забранен в случаите ако има съответният знак или ограничена или намалена видимост.
      • 12
        123456
        1 0
        11:18, 10 окт 2025
        Господ да пази останалите от шофьпри като теб!!!!На кръстовище регулирано със светофар оказващ посоката на движение както е тук десния за направо и надясно левия за на ляво и направо се забранява завиване в обратна посока!!!!!
