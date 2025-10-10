МВР: Водачката на Аудито е преминала на червен светофар и е катастрофирала в Нисана

Водачка и момченцето ѝ са без опасност за живота след катастрофата в четвъртък в Хасково, съобщиха от полицията.

Вчера в 16 часа на кръстовището между булевард „Васил Левски“ и улица „Дунав“, 24-годишна се е движила с „Ауди“. Тя е преминала на червен сигнал на светофара и е ударила в предна дясна част „Нисан“, управляван от 70-годишен от село Черногорово. От удара са пострадали жената, настанена за лечение, без опасност за живота, возещото се в колата момченце на 1 г., което е прегледано и освободено за домашно лечение и водачът на „Нисана“, също прегледан и освободен за лечение в дома си.

Съставен е акт на виновната водачка. Пробите на шофьорите са отрицателни.