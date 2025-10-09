Двама водачи пострадаха при катастрофа в Хасково

Двама души пострадаха при катастрофа на кръстовището на булевард „Васил Левски“ и улица „Дунав“ в Хасково. Инцидентът стана около 16 часа днес.

Ударът е между лек автомобил „Ауди“, шофиран от 24-годишна хасковлийка и лек автомобил „Нисан“ с кърджалийска регистрация, шофиран от 70-годишен хасковлия. По първоначална информация, „Аудито“ идвало откъм „Орфей“ и се е движело направо по булеварда. Шофьорът на „Нисана“ се е движел по булеварда към „Орфей“ и на кръстовището с улица „Дунав“ е тръгнал да прави обратен завой, при което е последвал сблъсък.

След катастрофата двамата шофьори са били откарани с линейка в хасковската болница. По първоначална информация те са леко пострадали.

На мястото на произшествието имаше пътни полицаи за изясняване на случая. Дойдоха и пожарникари за оказване на съдействие.