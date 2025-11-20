6 г. и 8 м. затвор и 100 000 лв. глоба за задържан за трафик на близо 12 кг кокаин

6 г. и 8 месеца затвор и глоба в размер на 100 000 лева получи турският гражданин Месут Мат за опит за контрабанда на 11.689 кг кокаин.

38-годишният мъж беше задържан на 09.10.2024 г. при митническа проверка на ГКПП „Капитан Андреево“. Той пътувал с товарен автомобил с чужда регистрация, шофиран от негов колега. По документи те превозвали групажна стока от Германия през България за Турция. Наркотикът за 2.4 млн. лв. беше открит в якето, чорапите и слиповете на Месут Мат.

Той е признат за виновен за опит за контрабанда на наркотика от България в Турция. Трябва да изтърпи присъдата при първоначален „строг“ режим.

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред Апелативен съд – Пловдив.