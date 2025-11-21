Хасковлии масово не одобряват вдигането на осигуровките с 2%, макар и с различни аргументи

Читателите на Haskovo.net масово не одобряват вдигането на осигуровките с два процента, макар и по различни причини.

В допитването с въпрос „Одобрявате ли вдигането на осигуровките с 2 процентни пункта?" са участвали 206 души. 126 от отговорилите или 61,2% отговарят, че не одобряват и смятат, че вместо това е трябвало да се задължат хилядите държавни служители да си плащат сами осигуровките. 39 от анкетираните или 18,9% не одобряват, защото смятат, че така ще се бръкне в джоба на всеки гражданин. 9 души или 4,4% не одобряват, защото смятат, че това ще е ново бреме за бизнеса.

Само 20 души или 9,7% са съгласни, защото така ще се стабилизира пенсионният фонд и той ще зависи по-малко от бюджета.

С „По-скоро да. По принцип не е хубаво, но е важно да се ограничи бюджетният дефицит“ отговарят 9 души или 4,4% от запитаните. Двама души, представляващи 1% от анкетираните отговарят, че нямат мнение, а само един наш читател (0,5%) не го засяга темата.

Резултатите, които публикуваме не претендират да са представителни, но все пак дават насоки за общественото мнение в Хасково.