Длъжници на ВиК-Хасково се активираха да плащат сметки след акцията в „Република“

Длъжници на ВиК-Хасково се активираха да плащат стари задължения за вода след стартиралата акция в квартал „Република“.

Припомняме, че тази сутрин започна поредна инициатива по прекъсване водоснабдяването на некоректни платци. За днес бе планирано прекъсване на водата за 5 имота заради неплатени сметки, като беше установено и едно незаконно присъединяване.

Очевидно след медийното разпространение на акцията, много хасковлии се сетиха да си платят сметките си към ВиК. В рамките на 2-3 часа днес в хазната са постъпили над 10 000 лева, информираха от водното дружество.

Кампанията по прекъсване на борчлии и незаконни връзки ще продължи и занапред.

Източник: Haskovo.NET

