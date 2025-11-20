От х:

В „Република“ се жалват от мизерия от съкварталци, искат глоби за нерегламентирано изхвърляне на боклук

    В боклуци е осеяна централната улица „Ятак“ в хасковския квартал „Република“, на която се образува най-големият нерегламентиран пазар в района за продажба на дрехи, обувки, плодове, зеленчуци, месо и още какво ли не.

    Тази сутрин отпадъците бяха разпилени край контейнери за смет. Въпреки наличните пет съда, които не бяха запълнени докрай, по асфалта беше мизерия, от която се възмутиха някои от обитателите.

    „Има хора от квартала, които си изсипват боклука на асфалта, защото няма къде да го изхвърлят, всичко е пълно. Отпадъците трябва да бъдат събрани от улицата“, коментира обитателка от квартала.

    Неин съсед коментира, че контейнерите периодично се почистват от фирмата по поддръжка, но живеещите в квартала бързо ги запълвали и боклуците отново били на улицата.

    Млад мъж коментира, че трябва да се монтират камери за видеонаблюдение и нарушителите да бъдат глобявани за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.

      Че
      Че кой им е виновен!?
      13:24, 20 ное 2025
      Тези мексиканци ако не са заринати в мръсотия, не могат да живеят!
      Кой им е виновен, че не се научиха къде се изхвърля боклука!?
      Да не говорим колко пъти вадят пожарните, за да им гасят дерето, щото им прави кеф да го палят!
      Тия мърши не стават и за сапун!
