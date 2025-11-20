Организираха безплатни изследвания в Хасково в Международния ден без тютюнопушене

Безплатни изследвания в Хасково в Международния ден без тютюнопушене организираха от РЗИ-Хасково в партньорство с БМЧК и Превантивно-информационния център по наркотични вещества. Всички желаещи активни и пасивни пушачи можеха да проверят наличието на опасни вещества в организма си.

Апаратът „Smoker lyzer“ показва наличието на въглероден диоксид в издишания въздух и карбоксихемоглобин в кръвта, обясниха здравните инспектори.

Акцията се проведе на площад „Общински“. Освен безплатни изследвания на желаещите да откажат вредния навик бяха раздавани и листовки с методични съвети и описания на всички щети, които причинява пушеното.