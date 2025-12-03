От х:

ВиК продължава акцията по прекъсване водата на длъжници, отстраняват аварии в Хасково

    Екипи на ВиК работят по отстраняване на аварии в Хасково – на булевард „Илинден“ и на улица „Росица“ в квартал „Република“, съобщиха от водното дружество. Това е причината за временно прекъсване на водоподаването в двата района.

    Строително-ремонтни работи се извършват и по водопроводите в или към селата Александрово, Константиново, Козлец, Узунджово, Тънково, Левка, Генералово, където има частично прекъсване на водоподаването.

    В Криво поле е в ход акция по прекъсване на водоподаването на абонати с неиздължени сметки към ВиК. Там също е възможно временно спиране на водоподаването, до затапването на сградните отклонения към имотите на длъжниците.

    Източник: Haskovo.NET

