ВиК-Хасково прекъсва водата на длъжници в „Република“, „бедните“ искат помощ от държавата

ВиК-Хасково започна акция по прекъсване водоснабдяването на длъжници в хасковския квартал „Република“. „Рязането“ се извършва с помощта на багер.

Първо бе прекъсната водата към къща на улица „Ятак“, в която живеят двама съпрузи – мъж и жена, като поне така твърди стопанската. Домакинството трябва да плати сметка от 5600 лева за вода.

По-късно през деня ще бъдат прекъснати още четирима борчлии, които дължат различни суми – по 1000-2000 лева.

В квартала е установено и незаконно присъединяване на къща на улица „Росица“, в която живеят двама пенсионери – мъж и жена. От водното дружество обясниха, че в жилището се използва вода и законно, и незаконно. Засича се потреблението само вътре в къщата. Консумацията на вода от чешмата на двора и външната тоалетна не се отчита на водомера или на „часовника“, както го наричат обитателите в жилището.

„За този случай е съставен е констативен протокол и ще бъде наложена глоба. За незаконното присъединяване ще бъдат начислени сметки за вода служебно за период до 1 година назад“, обясни Пламена Илиева – ръководител отдел „Продажби“ във ВиК-Хасково. Според изчисленията, семейството ще трябва да плати над 11 000 лева, което се смята спрямо диаметъра на незаконната тръба – ¾ цола.

Потърпевшите обитатели от двете жилища в „Република“ заявиха, че са бедни и разчитат на помощ от държавата, защото сами не могат да си платят сметките. Повече за акцията на ВиК-Хасково и изявленията на потърпевшите във видеото към статията.

Анета Кутелова