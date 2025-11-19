Фуркан Баджак остава в ареста за контрабанда на оръжия, влязъл нелегално в Хасковско

25-годишен турски гражданин Фуркан Баджак, задържан за незаконно влизане през границата на страната и контрабанда на оръжия и боеприпаси, ще остане в ареста. Това реши днес Окръжен съд – Хасково.

На 15 ноември 2025 г., около 23 часа, мъжът влязъл с автобус през ГКПП „Капитан Андреево“ в Хасковска област. Установено е, че чужденецът е преминал границата, укрит от водача на автобуса в специален тайник в предната част на превозното средство. В дрехите му са открити два пистолета и пет пълнителя с общо 83 патрона за огнестрелно оръжие.

На днешното заседание обвиняемият и адвокатката му заявиха, че турският гражданин е бил политически репресиран в родината си. Решението да напусне Турция било взето от семейството му, а оръжията му били необходими за самозащита.

Съдът в Хасково прие, че събраните до момента доказателства водят до обоснованото предположение, че обвиняемият е извършител на престъпленията, за които са му повдигнати обвиненията. За по-тежкото деяние законът предвижда наказание от 3 до 10 години затвор и глоба до 100 000 лева.

Задържаният е чужд гражданин, чиято самоличност все още не е установена въз основа на официални лични документи, няма трайна уседналост в България и никаква лична или служебна връзка със страната ни. Освен това според представената по делото справка за съдимост той не е осъждан, но от дадените от него самия обяснения в съдебно заседание става ясно, че е съден в Турция и е търпял ефективни наказания „лишаване от свобода“.

С оглед всички тези обстоятелства, съдът счете, че е налице не толкова опасност от извършване на престъпление, колкото опасност от укриване на обвиняемия с оглед отклоняване от наказателното преследване спрямо него.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 27.11.2025 г. от 10:00 ч.