Записват онкоболни в Хасково за безплатни прегледи при специалист и посещение при психолог

Сдружение „Българска асоциация на хора с онкологични и други заболявания „Живот“ в Хасково изпълнява поредни кампании в подкрепа на диагностицираните с коварното заболяване. Това съобщи председателят на организацията Минка Арабаджиева.

По програма на организацията ще се проведат профилактични прегледи за рак на гърдата на жени от всички възрасти. Те ще се осъществят в два дни – на 24 ноември от 9 до 13 часа и на 25 ноември от 9 до 15 часа.

Хасковското сдружение изпълнява и проект „Когато ракът и насилието се срещнат“ по програма „Силна“ на Български фонд на жените. Акцентът е насочен предимно към психологическото насилие, прилагано над жените. В тази връзка проектът осигурява среща с психолог. Предназначен е за жени с онкологични заболявания, върху които е проявено насилие.

Проектът осигурява и още един вид преглед – безплатно посещение при висококвалифициран специалист в областта на онкологията, хирургията, психиатрията, който би проверил здравословното състояние на жената и би я насочил, посъветвал или дори приложил лечение, ако е необходимо.

От преглед при медицинските специалисти могат да се възползват 10 души, а за психолог няма ограничение в броя на посетителите.

Изпълнението на проекта продължава до 20 април 2026 г. Желаещите могат да се запишат на тел. 0887 30 77 22. В проекта могат да участват хора от областите Хасково, Стара Загора, Бургас, Сливен, Ямбол, Кърджали и Смолян.

Повече информация за кампаниите може да получите от видеото към публикацията.

Анета Кутелова

Източник: Haskovo.NET

