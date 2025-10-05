С празнична служба и концерт отпразнуваха 100-годишния юбилей на арменската църква и училище в Хасково

100 години от основаването на Арменската църква и Арменското училище в Хасково бяха отпразнувани с тържествена литургия и уникален концерт.

В Арменския православен храм „Сурп Степанос“ в Хасково празничната служба с трима духовници водеше владиката от Арменската апостолическа православна църква Датеф Агопян.

Концертът изпълни залата на читалище „Заря“ в Хасково. Сред присъстващите на тържеството бяха представители на Арменската епархия в България, преподаватели и възпитаници на Арменското училище в Хасково, както и представители на арменските общности от различни градове в страната.

Те получиха приветствие и поздравление от зам.-областния управител на Хасково Богдан Кирилов.

Програмата включваше богато разнообразие от изпълнения – танцови състави от Хасково, Русе и Пловдив, изпълнения на популярни арменски песни.