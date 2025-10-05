От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

19 °C

С празнична служба и концерт отпразнуваха 100-годишния юбилей на арменската църква и училище в Хасково

Изображение 1 от 34
Покажи в галерия

    100 години от основаването на Арменската църква и Арменското училище в Хасково бяха отпразнувани с тържествена литургия и уникален концерт.

    В Арменския православен храм „Сурп Степанос“ в Хасково празничната служба с трима духовници водеше владиката от Арменската апостолическа православна църква Датеф Агопян.

    Концертът изпълни залата на читалище „Заря“ в Хасково. Сред присъстващите на тържеството бяха представители на Арменската епархия в България, преподаватели и възпитаници на Арменското училище в Хасково, както и представители на арменските общности от различни градове в страната.

    Те получиха приветствие и поздравление от зам.-областния управител на Хасково Богдан Кирилов.

    Програмата включваше богато разнообразие от изпълнения – танцови състави от Хасково, Русе и Пловдив, изпълнения на популярни арменски песни.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Недекларирани 8 тона химически продукти задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево
    Недекларирани 8 тона химически продукти задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево
    преди 2 часа
    Авария до Жандармерията спря водата на живеещите по ул. „Г.Кирков“ в Хасково
    Авария до Жандармерията спря водата на живеещите по ул. „Г.Кирков“ в Хасково
    преди 3 часа
    Д-р Велина Владимирова: Работата на държавата по темата с педофилите е почти нулева
    Д-р Велина Владимирова: Работата на държавата по темата с педофилите е почти нулева
    преди 4 часа
    Слънчева неделя със студено утро
    Слънчева неделя със студено утро
    преди 5 часа
    Нулево реми в регионалното футболно дерби между „Хасково“ и „Димитровград“
    Нулево реми в регионалното футболно дерби между „Хасково“ и „Димитровград“
    преди 19 часа
    Обновеният стадион „Колодрума“ има фотоволтаици върху козирките
    Обновеният стадион „Колодрума“ има фотоволтаици върху козирките
    преди 20 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    В кадър – "Изоставеният Алибеев конак и с. Нановица"

    Случаен виц

    Недекларирани 8 тона химически продукти задържаха митническите служители на МП Капитан Андреево

    Повече пот в тренировките, по-малко кръв в боя. - Суворов

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Ягодов колач
    Ягодов колач

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини