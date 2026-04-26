Концерт от инициативата „България пее“ ще се състои в Хасково

Концерт от националната инициатива „България пее“ ще се състои в Хасково. Събитието е утре (27 април) от 18:30 часа.

На сцената ще се изявят не само класически, а и народни хорове, както и вокални групи.

Смисълът на идеята е в цялата страна през месец април да се организират песенни празници, в които да се включат разнородни певчески формации.

В Хасково вече се проведе един хоров концерт в рамките на тази инициатива. На 15 април в зала „Възраждане“ на РИМ – Хасково пяха вокален ансамбъл „Орфей +“ и техните гости от дамски хор „Незабравки“ – Кърджали.

Това е десето издание на „България пее“, а тази година то е посветено на 100-годишнината от създаването на Български хоров съюз.

В концерта на 27 април ще се включат подготвителна формация на Детски хор „Орфей“ и Школата по народно пеене при Младежки център, ВГ „Звънче“ при ОУ „Христо Смирненски“, хор „Лира“ при ЕГ „Проф. Д-р Асен Златаров“, детска вокална група „Хасковлийчета“ към школа за народно пеене „Зора – Зорничка“ и женски народен хор „Зора – Зорница“ към НЧ „Зора – 1982“, народен хор към ПАНПТ „Китна Тракия“ при ТД „Георги Сапунаров“, Вокална група „Лотос бял“, ПГ „Стелияна Ангелова“ при НЧ „Аспарух Лешников – 2015“ и народен хор „Фолклорна дъга“ при НЧ „Проф. Д-р Асен Златаров“.

Домакин на концерта е НЧ „Проф. Д-р Асен Златаров“.