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„Хасково“ и „Родопа“ не се победиха в контрола

Отборите на ОФК „Хасково“ и „Родопа“ (Смолян) не се победиха в контролна среща. Двубоят, игран на стадиона в Джебел, завърши при резултат 2:2. 

Получи се динамичен мач с положения и пред двете врати. Беркай Халил даде преднина на хасковския тим. Равенството бе възстановено от Антонио Ласков. 

През втората част Дамян Чаушев отново даде аванс на ОФК „Хасково“. За 2:2 се разписа Михаел Кисьов. Това бе трета контрола за хасковлии. Преди това футболистите на Живко Желев загубиха от „Марица“ (Пловдив) и победиха юношите на „Арда“. Във вторник ОФК „Хасково“ ще изиграе четвъртата си контрола. На Ямача ще гостува втородивизионният гръцки отбор „Пантракикос“. 

Източник: Haskovo.NET

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