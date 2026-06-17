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Подводна тръба временно осигурява вода за две гранични села

Временна водопроводна връзка осигурява вода за селата Капитан Андреево и Генералово, община Свиленград, област Хасково, съобщиха от ВиК.

Водоподаването към двете села е възстановено от вечерта на 16 юни и водоемът разполага с достатъчни количества. От сутринта на 17 юни вода постъпва в част от Капитан Андреево, а до обед, след поетапно обезвъздушаване на системата – в цялото село. Възможно е временно помътняване на водата в двете населени места.

Проблемът с водоподаването възниква след аварията на напорен водопровод за Свиленград на 6 юни, откъдето получават вода двете села. Водопровоът от Свиленград до Капитан Андреево е с дължина над 15 километра. След два дни, на 8 юни селата Капитан Андреево и Генералово останаха без вода. Екипите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково установиха теч от водопровода в участък край село Чернодъб, който преминава през река Левчанска, приток на Марица.

В продължение на седмица ремонтите в този участък са почти ежедневни. Поставени са повече от 5 скоби на тръбата, която минава под водата на реката. През тези дни водоподаването е възстановявано, но последвали аварии налагат ново спиране. Водата към двете села се подава гравитачно, което затруднява бързото достигане от проблемния участък до двете населени места, както и бързото установяване на аварии по него.

Поради факта, че водопроводът в участъка минава под водата на река Левчанска, тръбата там е силно корозирала и увредена от високите води през зимата и влачените от тях дървета и камъни. Ето защо ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково взе решение за цялостната му подмяна.

Докато се извърши реконструкцията през реката, екипите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково изградиха временна водопроводна връзка с ПВЦ тръба, чрез която към селата вече се подава вода. Доставени са необходимите материали за подмяна на 20 метра от водопровода, в момента се заваряват фланци на новите тръби, които ще бъдат монтирани на място при подходящи атмосферни условия.

Жителите на селата ще бъдат уведомени своевременно за прекъсване на водоподаването, когато започнат дейностите по подмяна на водопровода.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Хасково напомня на своите абонати от Капитан Андреево да спазват заповедта на кмета на селото за забрана за поливане с питейна вода.

Източник: Haskovo.NET

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