Рая Чобанова от „Виолена“ с бронзов медал от международно състезание в Словакия

Рая Чобанова от хасковския клуб по аеробика „Виолена“ спечели бронзов медал от международно състезание в Братислава, Словакия, провело се по време на великденските празници.

В 27-ото издание на „Словакия опън“ участваха 582 състезатели с 490 съчетания от 15 държави. При невероятна конкуренция в индивидуалната надпревара (над 85 участнички) във възрастова група 9-11 г., Рая Чобанова се класира на трето място само с 5 стотни от второто място.

Това е пореден медал за хасковската състезателка след трите медала, спечелени на „Германия опън“ преди две седмици.

„Браво, честито и нека усилието, упоритостта и отдадеността на Рая Чобанова да продължават да я водят към бъдещи върхове в спорта! Поздравления за Габриела Мирчева от СК „Електра“ за подготовката на Рая Чобанова!“, казаха от ръководството на хасковския клуб с президент Теменуга Илиева.