Състезателите на „Виолена“ с призови места в турнир в Германия

    Състезателите на хасковския клуб по аеробика „Виолена“ записаха силно участие в Открития международен турнир Германия опън, проведен в периода 19 – 22 март 2026 в град Риза, в модерната спортна зала „WT – Arena“.

    Хасковските състезатели доказаха и защитиха класата на българската спортна аеробика, като бяха абсолютни фаворити във всички категории и възрастови групи.

    В надпреварата имаше над 400 участници от 10 държави, които изпълниха 250 съчетания. При сериозна конкуренция, на стълбичката бяха всички състезатели от възрастова група 9-11 г. от КА „Виолена“.

    Индивидуални:

    Златен медал за Мария Тюрдиева

    Сребърен медал за Рая Чобанова

    В квалификационните изигравания 5 състезатели влязоха в осмицата /3-та Крисия Йорданова, 4-та Лора Динева и 6-та Невелина Русенова/.

    Тройки:

    Мария Тюрдиева, Рая Чобанова, Крисия Йорданова

    Невелина Русенова, Лора Динева, Дерин Кемал

    Групи:

    Чобанова, Тюрдиева, Йорданова, Русенова, Динева.

    Впечатляващи съчетания – музика, хореография, оригинални треньорски хрумвания, създадени от Габриела Мирчева, която е треньор и председател на най-новия клуб по спортна аеробика в Хасково „Електра“, тренираща също състезателите.

    „Първо състезание за годината от Международния спортен календар, със заявка за престижни класирания на всички предстоящи състезания от наситения спортен календар на Съюза по аеробика за 2026 г. Поздравления от треньорския екип и благодарност към всички родители и любители на нашия спорт!“, каза президентът и треньор на „Виолена“ Теменуга Илиева.

    Източник: Haskovo.NET

