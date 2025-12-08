15 медала за „Виолена“ от турнир по аеробика в Румъния

Хасковският клуб по аеробика „Виолена“ приключи изключително успешно състезателна година.

Всички 16 състезатели се завърнаха общо с 15 медала и купи от Петото издание на „Bucharest Open Cup 2025 г. в Румъния.

Равносметката за хасковските състезатели е 5 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала. В състезанието участваха над 500 участници от България, Украйна и Румъния, които представиха 350 съчетания е спор за престижните отличия в „Apollo Sport Center“.

9-11 г. индивидуално:

Сребърен медал за Мария Тюрдиева, 4-то място за Крисия Йорданова, които се класираха във финалната осмица от над 50 участнички.

9-11 г. тройки:

Невелина Русенова, Йоана Иванова, Лора Динева бяха с трети най-добър резултат от българските тройки и не участваха в разпределението на медалите на финала.

9-11 г. групи:

Бронзов медал за Мария Тюрдиева, Крисия Йорданова, Невелина Русенова, Лора Динева, Йоана Иванова.

Б Категория:

7-8 г. индивидуално:

Златен медал и купа за Ася Юзгюн

Сребърен медал за Мария Плахова

9-11 г. индивидуално

Златен медал и купа за Ирем Мюмюн

Златен медал и купа за Боряна Плахова

Златен медал и купа за Виктория Вълчева

Сребърен медал и купа за Зорница Бисерова

Бронзов медал и купа за Сиана Милева

9-11 г. тройки:

Златен медал и купа за Ирем Мюмюн, Виктория Вълчева, Зорница Бисерова

Сребърен медал и купа за Боряна Плахова, Сиана Милева, Й.Делчева

12-14 г. индивидуално:

Сребърен медал и купа за Мая Денева

Сребърен медал и купа за Ана Андонова

Бронзов медал и купа за Даяна Хубенова

12-14 г. тройки:

Сребърен медал и купа за Мая Денева, Даяна Хубенова, Ана Андонова

„Много емоции, напрежение и щастливи усмивки от постигнатото! Труд увенчан заслужено с класирането, медалите и купите! Заслужена кратка почивка и с много хъс, енергия и очаквания ще започне подготовката за новата състезателна 2026 година!

Честито на всички състезатели, поздравления за треньорския екип Габриела Мирчева, Кристина Панчева, Кристина Ванчева, безкрайни благодарности на родители и всички, които ни подкрепят, за да се постигне всичко това, включително Община Хасково и Министерството на младежта и спорта. Успешна и здрава да е Новата 2026 г.!, каза президентът на клуба Теменуга Илиева.