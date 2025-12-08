15 медала за „Виолена“ от турнир по аеробика в Румъния

Хасковският клуб по аеробика „Виолена“ приключи изключително успешно състезателна година.
Всички 16 състезатели се завърнаха общо с 15 медала и купи от Петото издание на „Bucharest Open Cup 2025 г. в Румъния.
Равносметката за хасковските състезатели е 5 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала. В състезанието участваха над 500 участници от България, Украйна и Румъния, които представиха 350 съчетания е спор за престижните отличия в „Apollo Sport Center“.
9-11 г. индивидуално:
Сребърен медал за Мария Тюрдиева, 4-то място за Крисия Йорданова, които се класираха във финалната осмица от над 50 участнички.
9-11 г. тройки:
Невелина Русенова, Йоана Иванова, Лора Динева бяха с трети най-добър резултат от българските тройки и не участваха в разпределението на медалите на финала.
9-11 г. групи:
Бронзов медал за Мария Тюрдиева, Крисия Йорданова, Невелина Русенова, Лора Динева, Йоана Иванова.
Б Категория:
7-8 г. индивидуално:
Златен медал и купа за Ася Юзгюн
Сребърен медал за Мария Плахова
9-11 г. индивидуално
Златен медал и купа за Ирем Мюмюн
Златен медал и купа за Боряна Плахова
Златен медал и купа за Виктория Вълчева
Сребърен медал и купа за Зорница Бисерова
Бронзов медал и купа за Сиана Милева
9-11 г. тройки:
Златен медал и купа за Ирем Мюмюн, Виктория Вълчева, Зорница Бисерова
Сребърен медал и купа за Боряна Плахова, Сиана Милева, Й.Делчева
12-14 г. индивидуално:
Сребърен медал и купа за Мая Денева
Сребърен медал и купа за Ана Андонова
Бронзов медал и купа за Даяна Хубенова
12-14 г. тройки:
Сребърен медал и купа за Мая Денева, Даяна Хубенова, Ана Андонова
„Много емоции, напрежение и щастливи усмивки от постигнатото! Труд увенчан заслужено с класирането, медалите и купите! Заслужена кратка почивка и с много хъс, енергия и очаквания ще започне подготовката за новата състезателна 2026 година!
Честито на всички състезатели, поздравления за треньорския екип Габриела Мирчева, Кристина Панчева, Кристина Ванчева, безкрайни благодарности на родители и всички, които ни подкрепят, за да се постигне всичко това, включително Община Хасково и Министерството на младежта и спорта. Успешна и здрава да е Новата 2026 г.!, каза президентът на клуба Теменуга Илиева.