Пътят към Възкресението: Хасково отбелязва Разпети петък

    Днес Хасково потъна в смирение и тишина, отбелязвайки Разпети петък – най-тъжния и строг ден в християнския календар, посветен на възпоменанието на Христовите страдания и неговата смърт на кръста.

    Още от ранните часове на сутринта църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ се изпълни с вярващи, дошли да почетат паметта на Спасителя и да потърсят духовна опора. В центъра на храма бе изнесена Светата плащаница – коприненото платно, върху което е извезан образът на положения в гроба Иисус Христос, обсипано с пролетни цветя от ръцете на миряните. Ритуалът бе воден от отец Никола. 

    Хасковлии търпеливо изчакваха своя ред, за да се поклонят пред светинята и да преминат под издигнатата маса, символизираща Гроба Господен. Този дълбоко символичен ритуал, който се предава от поколение на поколение, не е просто традиция за здраве, а акт на смирение и духовно пречистване, с който вярващият съпреживява болката и последващото възкресение.

    Според канона днес е ден за пълно откъсване от светските грижи, като християните оставят настрана всяка работа, за да посветят времето си на молитва и покаяние. В хасковския храм атмосферата бе изпълнена с особена тържественост и приглушен шепот, докато хората поднасяха здравец и цветя, молейки се за благоденствие и мир.

    Разпети петък е време за равносметка, в което местната общност показва, че въпреки забързаното ежедневие, духовните ценности и почитта към божествената саможертва остават непокътнати. През целия ден вратите на „Св. Архангели Михаил и Гавраил“ остават отворени за всички, които искат да се поклонят пред Плащаницата, подготвяйки сърцата си за предстоящата радост на Възкресение Христово.

    Източник: Haskovo.NET

