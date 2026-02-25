Хасковлии подават заявления за дърва за огрев до 31 март 2026 г.

Община Хасково уведомява заинтересованите лица, желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2026/2027 г., че в срок до 31 март 2026 г., следва да подадат заявление по образец, съобщиха от кметството.

Образци на заявление ще се предоставят от кметовете на кметства и кметските наместници за съответните населени места на територията на община Хасково, в чиито приемни ще се осъществява и подаването на документите.

За жителите на град Хасково заявленията ще се предоставят от ОП „Общинско лесничейство“, бул. „България“ 79, ет. 1, където ще се осъществява и подаването им.

Лицата, чиито постоянен и настоящ адрес са в две различни населени места в рамките на община Хасково, имат право да заявяват закупуване на дърва само в едно от тях.