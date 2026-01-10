От х:

Хасковлии се наредиха на опашка в дъжда за безплатни дръвчета

    Стотици се наредиха на опашка на площад "Свобода" в центъра на Хасково за фиданки.

    Въпреки студеното и дъждовно време, буквално за часове, бяха разграбени 20 000 плодни, медоносни и паркови дръвчета. Подаряваха се ароматни дюли, вишни, кайсии – зарзали, ябълки (подложка), сливи жълта афъзка, череши (махалебки, диви), черници, бадеми, орехи, бряст, бели акации, лилави люляци, величествени чинари, дъб – вековен цер, бели брези и върби.

    Инициативата се провежда за поредна година от Гората.бг. и вече са наложи като традиционна.

    Повечето фиданки (млади дръвчета) са между 40-150 см., оптимални за прихващане, подходящи и лесни за засаждане в различна среда.

    Източник: Haskovo.NET

