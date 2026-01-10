От х:

Хванаха 760 кг. овча и говежда лой на "Капитан Андреево"

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), съвместно със служители на Агенция „Митници“, иззеха 760 кг. стоки от животински произход при проверки на два автобуса, влизащи в страната през ГКПП „Капитан Андреево“.

На 8 и 9 януари на пункта са проверени два автобуса с турска регистрация, пристигнали за влизане в България. В хода на митническия контрол е установено, че в превозните средства се транспортират стоки от животински произход без необходимите документи. За предприемане на действия по компетентност са уведомени инспектори на БАБХ. При извършената инспекция в единия автобус са установени 420 кг. овча лой, а в другия – 340 кг. говежда лой. Съставени са протоколи за изземване.

Съгласно действащото законодателство иззетите продукти ще бъдат унищожени.

Източник: Haskovo.NET

