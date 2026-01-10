Отец Даниел отслужи тържествена литургия в арменската църква в Хасково

Десетки се събраха в църквата "Сурп Степанос" в Хасково на тържествена литургия по повод арменската Коледа, която се отбелязва на Богоявление. Службата се състоя няколко дни по-късно, тъй като през седмицата, когато беше празника на арменците, нямаше свещеник. Такъв пристигна днес от Пловдив. За първи път тази година литургията бе водена от отец Даниел.

Арменската Коледа е същата като българската. Същите са вълненията, приготовленията и емоциите около празника. Разликата е в това, че по време на църковния ритуал се освещават нарове, които се раздават на вярващите, а те ги отнасят в домовете си за здраве. Плодовете, съдържащи 365 зрънца, са символ на благодат и единство. Арменците също имат традиция да си поднасят подаръци за празника.

Арменската общност в Хасково е от около 400 души. Хората споделят, че празнуват и българската, и арменската Коледа. Почитат и останалите български празници. Те също спазват 40-дневен пост.