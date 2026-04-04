Деца оживиха „Шишмановата къща“ в Хасково с великденска работилница

В навечерието на най-светлите християнски празници възрожденската „Шишманова къща“ в Хасково се изпълни с детски глъч и пролетно настроение по време на работилницата за боядисване на яйца „Шарен Великден“.

Инициативата, организирана от Регионалния исторически музей – Хасково, привлече много малчугани, нетърпеливи да се докоснат до магията на народните обичаи. Под вещото ръководство на етнографите Маргарита Цветанова и Диляна Пецова, децата научиха не само тънкостите при боядисването, но и дълбоката символика на великденските ритуали. Специалистите от музея разказаха увлекателни истории за стародавните техники, използвани от нашите баби, като обясниха значението на първото червено яйце и неговата роля като пазител на здравето в дома. С много въображение и старание участниците приложиха различни методи за украса, превръщайки всяко яйце в уникално малко произведение на изкуството.

Чрез това творческо занимание Регионалният исторически музей успя за пореден път да събуди интереса на младото поколение към българското фолклорно наследство, предавайки живия огън на традициите в автентичната атмосфера на една от най-красивите хасковски къщи. Празничното събитие завърши с много усмивки и обещанието, че наученото днес ще бъде споделено в семействата, за да бъде Великден по-светъл, споделен и истински български.