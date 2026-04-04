Арменската общност в Хасково празнува Възкресение Христово с тържествена литургия

    В навечерието на арменския Великден, който тази година се чества на 5 април, арменската църква „Сурп Степанос“ в Хасково стана център на празнично духовно смирение и радост. Тържествената света литургия бе отслужена от свещеник Даниел Караджиян, който пристигна от Пловдив, за да оглави службата и да благослови местните миряни.

    В хасковския храм звучаха традиционни песнопения, а по време на ритуала бяха осветени червени великденски яйца и баница. Вярващите се помолиха за здраве, мир и благоденствие, палейки свещи с надежда за светли бъднини.

    Празникът, известен в арменската традиция като Сурп Задиг, се чества на 5 април и е един от най-важните моменти в църковния календар на древната общност, събирайки семействата около богати трапези с традиционни ястия и козунаци. Разликата в датите на честване през тази година поставя арменския Великден седмица преди православния християнски празник, който се пада на 12 април.

    Докато арменците вече празнуват победата на живота над смъртта, православният свят навлиза в най-смирената част от подготовката си – Страстната седмица, очаквайки голямото чудо на Възкресението след броени дни. Тези пролетни празници, макар и разделени от календарни особености, обединяват всички християни в Хасково в общото послание за любов, милосърдие и духовно обновление.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Баскетболният „Хасково“ стартира с успех в плейофите
    Баскетболният „Хасково“ стартира с успех в плейофите
    преди 8 часа
    Окастриха опасно дърво в Хасково
    Окастриха опасно дърво в Хасково
    преди 13 часа
    Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково
    Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково
    преди 14 часа
    "Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета
    "Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета
    преди 14 часа
    100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково
    100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково
    преди 16 часа
    Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш
    Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Светли умове: Никола Тесла- геният, който чуваше Вселената

    Пъстро лазаруване в Узунджово: Млади момичета донесоха благословия за здраве и берекет
    Деца оживиха „Шишмановата къща“ в Хасково с великденска работилница

    Бизнесът е като секса — когато върви добре, е много добре; и като не върви чак толкова добре, все пак е добре. - Марвин Кинг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Задушени свински дреболии
    Задушени свински дреболии

