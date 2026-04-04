Арменската общност в Хасково празнува Възкресение Христово с тържествена литургия

В навечерието на арменския Великден, който тази година се чества на 5 април, арменската църква „Сурп Степанос“ в Хасково стана център на празнично духовно смирение и радост. Тържествената света литургия бе отслужена от свещеник Даниел Караджиян, който пристигна от Пловдив, за да оглави службата и да благослови местните миряни.

В хасковския храм звучаха традиционни песнопения, а по време на ритуала бяха осветени червени великденски яйца и баница. Вярващите се помолиха за здраве, мир и благоденствие, палейки свещи с надежда за светли бъднини.

Празникът, известен в арменската традиция като Сурп Задиг, се чества на 5 април и е един от най-важните моменти в църковния календар на древната общност, събирайки семействата около богати трапези с традиционни ястия и козунаци. Разликата в датите на честване през тази година поставя арменския Великден седмица преди православния християнски празник, който се пада на 12 април.

Докато арменците вече празнуват победата на живота над смъртта, православният свят навлиза в най-смирената част от подготовката си – Страстната седмица, очаквайки голямото чудо на Възкресението след броени дни. Тези пролетни празници, макар и разделени от календарни особености, обединяват всички християни в Хасково в общото послание за любов, милосърдие и духовно обновление.