Пъстро лазаруване в Узунджово: Млади момичета донесоха благословия за здраве и берекет

    Жителите на хасковското село Узунджово отбелязаха един от най-красивите пролетни празници – Лазаровден, с автентично пресъздаване на традиционния обичай лазаруване.

    Инициативата бе организирана от местното Народно читалище „Цвят – 1898“ под ръководството на председателя Милена Митева и секретаря Ива Тодорова, които се погрижиха за съхраняването на българския дух и приемствеността между поколенията.

    Пременени в традиционни народни носии и украсени с цветни венци, младите лазарки обиколиха домовете в селото, изпълвайки улиците с празнично настроение и традиционни обредни песни. Първият дом, който посрещна благословията на девойките, бе този на Ваня Василева, където те наричаха за здраве, щастие и плодородие през годината. Спазвайки стародавната традиция, домакините приеха скъпите гости с отворени сърца и ги дариха с щедри дарове, вярвайки, че посещението на лазарките носи късмет и благодат на всяко семейство.

    Празникът в Узунджово за пореден път доказа, че местната общност милее за своите корени и активно поддържа живи обичаите, които обединяват хората и носят надежда за новото начало.

    Източник: Haskovo.NET

    Баскетболният „Хасково" стартира с успех в плейофите
    преди 8 часа
