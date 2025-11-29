Дубълът на „Хасково“ с нов успех в „Б“ група

Дублиращият отбор на баскетболния „Хасково“ записа нов успех в първенството. В мач от регион „Юг“ на „Б“ група тимът, воден от играещия треньор Виктор Колянов, победи „Каменица Пловдив“.

Срещата се проведе в димитровградската зала „Младост“, а хасковлии се наложиха със 102:70 точки.

Най-резултатен за успеха бе Тодор Конгалов, който реализира вкара 26 точки. Виктор Колянов завърши с 19, капитанът Иван Иванов с 13, Стоян Гачев с 12, а Исмет Кара с 11 т. Най-резултатен за пловдивчани с 19 т. бе капитанът Владислав Петров.

В следващия кръг „Хасково Б“ ще играе с „Асеновец 2005“. Двубоят е на 6 декември от 17:00 часа в Рогош