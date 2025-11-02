От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

11 °C

„Хасково“ с втора поредна загуба след поражение от „Политехника“

Изображение 1 от 32
Покажи в галерия

    Баскетболният отбор на „Хасково“ записа втора поредна загуба в шампионата на регион „Запад“ на „А“ група“. В домакински мач тимът, воден от Янко Желев“ отстъпи пред „Политехника“. 

    Домакините поведоха още в началото, взимайки първата част с 29:21 точки. До почивката гостите намалиха пасива си само до 3 точки, но в последните секунди Георги Бързаков вкара кош и резултатът след 20 минути игра стана 47:42 точки. 

    След паузата гостите показаха, че ще се борят за успех. В четвъртата част баскетболистите на „Политехника“ осъществиха обрат, а 4 минути преди края резултатът бе равен - 70:70 т.  

    В последните минути гостите натрупаха аванс от 8 точки. А в края на мача резултатът бе 75:85 т. 

    По този начин „Политехника“ се реваншира за загубата от „Хасково“ по-рано през сезона. 

    В последните секунди напрежението се нажежи, заради провокации от скамейката на гостите. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    В изнесен офис в Хасково военните ще представят възможностите за служба
    В изнесен офис в Хасково военните ще представят възможностите за служба
    преди 3 часа
    „Асти ‘91“ с победа и загуба на старта в „Б“ група
    „Асти ‘91“ с победа и загуба на старта в „Б“ група
    преди 3 часа
    Две общини в хасковско събират декларации за новата такса смет
    Две общини в хасковско събират декларации за новата такса смет
    преди 6 часа
    Хасковската болница е в Топ 10 по прилагане на тромболиза за лечение на инсулт
    Хасковската болница е в Топ 10 по прилагане на тромболиза за лечение на инсулт
    преди 9 часа
    Започнаха срещите от първенството по хандбал за девойки
    Започнаха срещите от първенството по хандбал за девойки
    преди 10 часа
    Помощник-директор и учител търсят на пазара на труда в Хасково
    Помощник-директор и учител търсят на пазара на труда в Хасково
    преди 12 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Спортна зона – Спортна зона

    Случаен виц

    „Асти ‘91“ с победа и загуба на старта в „Б“ група

    Около веригата от правила винаги трябва да има пръстен на сребърна нишка на въображението. - Роберт Шуман

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Бисквитки със сусам
    Бисквитки със сусам

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини