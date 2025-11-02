„Хасково“ с втора поредна загуба след поражение от „Политехника“

Баскетболният отбор на „Хасково“ записа втора поредна загуба в шампионата на регион „Запад“ на „А“ група“. В домакински мач тимът, воден от Янко Желев“ отстъпи пред „Политехника“.

Домакините поведоха още в началото, взимайки първата част с 29:21 точки. До почивката гостите намалиха пасива си само до 3 точки, но в последните секунди Георги Бързаков вкара кош и резултатът след 20 минути игра стана 47:42 точки.

След паузата гостите показаха, че ще се борят за успех. В четвъртата част баскетболистите на „Политехника“ осъществиха обрат, а 4 минути преди края резултатът бе равен - 70:70 т.

В последните минути гостите натрупаха аванс от 8 точки. А в края на мача резултатът бе 75:85 т.

По този начин „Политехника“ се реваншира за загубата от „Хасково“ по-рано през сезона.

В последните секунди напрежението се нажежи, заради провокации от скамейката на гостите.