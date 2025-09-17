От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

23 °C

Момичета на 13 и 15 г. са сред пострадалите при катастрофата с обърната по таван кола край Хасково

Изображение 1 от 3
Покажи в галерия

    Момичета на 13 и 15 г., и мъж на 46 г. са пострадали при вчерашната катастрофа с обърнатата по таван кола край Хасково, съобщиха от полицията.

    Припомняме, че инцидентът стана в 17:10 часа във вторник на пътния възел в района на птицекомбината. Ранените са пътували в лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 18-годишен от кърджалийското село Вишеград. Той се е движел откъм село Манастир и е тръгнал да прави завой към село Конуш. Младежът е загубил контрол над автомобила, излязъл е вляво от платното в нива, където се е преобърнал по таван.

    От удара са пострадали возещите се в колата две деца и мъж, които са настанени в МБАЛ Хасково за лечение, без опасност за живота. Пробите на водача са отрицателни, образувано е досъдебно производство.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Жена и дете бяха откарани в болница след катастрофа в Хасково
    Новини 30 08 2022
    Новини 30 08 2022
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    Кола падна в дере по пътя между Чокманово и Смилян
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    24- годишен младеж катастрофира в кръговото на изхода за Кърджали
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Трима млади мъже загинаха в тежка катастрофа край Неделино
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Възрастен мъж бе блъснат на пешеходна пътека в Димитровград
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Трима в болница след катастрофа на пътя за село Конуш
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Полицията погна кметове и Пътно управление за нередности по пътищата
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех
    Шофьор на ТИР загина след като се вряза в дърводелски цех

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Задържаха хасковлия с два вида наркотик в Жинзифово
    Задържаха хасковлия с два вида наркотик в Жинзифово
    преди 2 часа
    Камбанарията в парк „Ямача“ светва в зелено в подкрепа на борещите се с митохондриални заболявания
    Камбанарията в парк „Ямача“ светва в зелено в подкрепа на борещите се с митохондриални заболявания
    преди 2 часа
    Пътничка задигна мобилния телефон на таксиметров шофьор
    Пътничка задигна мобилния телефон на таксиметров шофьор
    преди 2 часа
    Още един е задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково
    Още един е задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково
    преди 3 часа
    Жълт код за вятър в сряда в Хасковско
    Жълт код за вятър в сряда в Хасковско
    преди 4 часа
    Трима пострадаха при обръщане на кола по таван край Хасково
    Трима пострадаха при обръщане на кола по таван край Хасково
    преди 18 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Daniel Verstappen & Nina Nikolina - RAYNA

    Случаен виц

    Още един е задържан за стрелбата в Спортното училище в Хасково
    Камбанарията в парк „Ямача“ светва в зелено в подкрепа на борещите се с митохондриални заболявания

    Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Лека торта с топено сирене
    Лека торта с топено сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини