Момичета на 13 и 15 г. са сред пострадалите при катастрофата с обърната по таван кола край Хасково

Момичета на 13 и 15 г., и мъж на 46 г. са пострадали при вчерашната катастрофа с обърнатата по таван кола край Хасково, съобщиха от полицията.

Припомняме, че инцидентът стана в 17:10 часа във вторник на пътния възел в района на птицекомбината. Ранените са пътували в лек автомобил „Фолксваген“, управляван от 18-годишен от кърджалийското село Вишеград. Той се е движел откъм село Манастир и е тръгнал да прави завой към село Конуш. Младежът е загубил контрол над автомобила, излязъл е вляво от платното в нива, където се е преобърнал по таван.

От удара са пострадали возещите се в колата две деца и мъж, които са настанени в МБАЛ Хасково за лечение, без опасност за живота. Пробите на водача са отрицателни, образувано е досъдебно производство.