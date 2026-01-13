Ромите в Узунджово с трескава подготовка за Банго Васил

Ромите в Хасковска област започнаха приготвленията за големия техен празник Банго Васил. Голяма част от жителите на хасковското село Узунджово също спазват традиците.

Банго Васили (Ромска Нова година) е най – големият празник на ромите от всички вероизповедания у нас. Ромите се поздравяват с “Бахтало Васили!”. Празнува се 3 дни, като празникът започва на 13-ти вечерта, която изпълнява ролята на Бъдни вечер.

Празнуването на Банго Васили (Васильовден) е свързано с няколко ромски легенди.

В тях Банго Васил е Свети Васил – застъпник и защитник на ромите. Ромските легенди са противоречиви и според най-известната – Банго възстановява моста, по който преминават ромите, след като този мост е бил разрушен от Дявола.

Васили, е куц (банго) овчар и е белязан със страдание. Друга легенда го определя като човек, който спасява давещо се ромско дете или пък приютява циганин, бягащ от лошите.

Трета представя как Свети Василий спасил циганския род от удавяне в бушуващо море, защото, ромите разгневили много Бога и, водите щели да ги погълнат, но беловласият светия Банго, вече окуцял от битките за справедливост, им изпратил ято гъски – ромите се покачили на тях и стигнали невредими до отсрещния бряг, като се помолил на Бога: “Не ги погубвай, Господи, нали и те са твой чеда !”.

Ромската Нова година се празнува три дни и се прави разграничение на 13 и 14 януари е Васильовден, а на 15 януари – Банго Васили. В някои райони на Централна България наричат и трите дни “Банго Васили”. Вечерта на 13 срещу 14 повтаря християнските ритуали на Бъдни вечер.

Подготовката включва закупуването на птиче месо – петел или гъска, които трябва да преспят в къщата, за да не избяга късметът.

На 13 януари животното се коли, изработва се сурвакница. Вечерята на същия ден е също толкова важна и пълна със символика. От започването й до полунощ е задължително вратите да са здраво залостени, никой не влиза и не излиза навън (дори в двора) и никой външен човек не бива да влезе в къщата.

Главата на семейството или най-големият късметлия се представя за Банго Васил. Събира ориза и житото от трапезата и се провиква “Васил авалъ” (Васил дойде), като хвърля зрънцата. Децата събират кой колкото може, защото това е за късмет. След полунощ започва гостуването, свързано с много музика и веселие.

На 14 януари за ромите е много важно какъв човек ще влезе пръв в къщата им. Смята се, че така ще бъде и цялата Нова година.