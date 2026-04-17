Над 1600 кучета и гости от цяла Европа: Димитровград е домакин на най-голямата международна киноложка изложба

От днес, 17 април, Димитровград е домакин на едно от най-мащабните киноложки събития в България и региона – Международно изложение за всички породи кучета, организирано от Българската национална федерация по кинология, член на Международната федерация по кинология. Информацията за събитието бе предоставена на медията ни от Георги Апостолов – Гопи, който каза и че този форум ще започне да се провежда ежегодно в града.

Форумът продължава до 20 април в Киноложки център „Марица“, като всеки ден в ринговете се представят над 200 кучета от различни породи. Общият брой на участниците и представените животни за четирите дни достига около 1600, което превръща проявата в истински празник за любителите на кучета.

В града пристигат над 1200 гости от Франция, Полша, Чехия, Румъния, Украйна, Германия, Австрия и други европейски държави, както и много участници от България. Това нарежда Димитровград сред значимите точки на европейската киноложка карта през следващите дни.

Съдийството е поверено на трима международни рефери от Финландия, като в Димитровград е и президента на финландската киниоложка организация, която е една от водещите в света, което допълнително подчертава високото ниво на състезанието и сериозния интерес към него.

Кулминацията в програмата е на 20 април, когато е предвидено специализирано европейско изложение за малък немски шпиц и померан – събитие, което традиционно привлича елитни представители на породите.

Официалното откриване бе днес от 10:00 часа. Очакванията са изложението да донесе не само престиж, но и сериозен икономически ефект за местния бизнес – хотели, ресторанти и търговски обекти, които посрещат стотици гости.

С провеждането на подобен форум Димитровград отново доказва, че може успешно да организира международни събития и да привлича посетители от цяла Европа.