Над 1600 кучета и гости от цяла Европа: Димитровград е домакин на най-голямата международна киноложка изложба

    От днес, 17 април, Димитровград е домакин на едно от най-мащабните киноложки събития в България и региона – Международно изложение за всички породи кучета, организирано от Българската национална федерация по кинология, член на Международната федерация по кинология. Информацията за събитието бе предоставена на медията ни от Георги Апостолов – Гопи, който каза и че този форум ще започне да се провежда ежегодно в града.

    Форумът продължава до 20 април в Киноложки център „Марица“, като всеки ден в ринговете се представят над 200 кучета от различни породи. Общият брой на участниците и представените животни за четирите дни достига около 1600, което превръща проявата в истински празник за любителите на кучета.

    В града пристигат над 1200 гости от Франция, Полша, Чехия, Румъния, Украйна, Германия, Австрия и други европейски държави, както и много участници от България. Това нарежда Димитровград сред значимите точки на европейската киноложка карта през следващите дни.

    Съдийството е поверено на трима международни рефери от Финландия, като в Димитровград е и президента на финландската киниоложка организация, която е една от водещите в света, което допълнително подчертава високото ниво на състезанието и сериозния интерес към него.

    Кулминацията в програмата е на 20 април, когато е предвидено специализирано европейско изложение за малък немски шпиц и померан – събитие, което традиционно привлича елитни представители на породите.

    Официалното откриване бе днес от 10:00 часа. Очакванията са изложението да донесе не само престиж, но и сериозен икономически ефект за местния бизнес – хотели, ресторанти и търговски обекти, които посрещат стотици гости.

    С провеждането на подобен форум Димитровград отново доказва, че може успешно да организира международни събития и да привлича посетители от цяла Европа.

    Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

    Предимно облачно и ветровито
    Раздават изборните книжа и бюлетини на СИК в Община Хасково
    Електроавтобус помете три паркирани коли, няма пострадали
    ОФК „Хасково" прегази Димитровград с 4:0 в голово шоу на „Ямача"
    РИК – Хасково и зала „Дружба" в пълна готовност за изборния ден
    Хасково отново става литературна столица на България с 54-то издание на „Южна пролет"
