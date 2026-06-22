„Лавандулово лято“ даде старт на новия сезон на „Академия за родители“ в Хасково

За трето поредно лято екипът на Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства – Хасково реализира инициативата „Академия за родители“, наградена като добра практика от Агенцията за качеството на социалните услуги и Министерството на труда и социалната политика.

Дневният център е разкрит през 2020 година и предоставя специализирана подкрепа на деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години и техните семейства. В услугата работи мултидисциплинарен екип от специалисти – социален работник, социални педагози, логопед, психолог, трудотерапевти, рехабилитатор, медицинска сестра, асистенти, шофьор, технически персонал и хигиенисти, под ръководството на управител.

От създаването на услугата до момента през центъра са преминали и са получили подкрепа на 130 деца и техните семейства.

Идеята за „Академия за родители“ възниква през лятото на 2024 година по инициатива на екипа на центъра. Основната ѝ цел е да подпомогне родителите в грижата за техните деца чрез предоставяне на полезна информация, практически насоки и възможности за обмяна на опит. Темите за старта на академията са подбрани след проучване сред семействата относно техните потребности и интереси, а лекциите и презентациите са подготвени и представени от специалистите в центъра.

През 2025 година инициативата надгражда постигнатото и привлича външни експерти от различни области. Родителите имат възможност да се срещнат с психиатър, детски ендокринолог, диетолог, педиатър, дентални лекари, специалист по психомоторика, както и терапевт по транскраниална електростимулация и неврофийдбек. Проведените анкети за обратна връзка показват висока удовлетвореност сред участниците и потвърждават необходимостта от подобни инициативи.

През лятото на 2026 година „Академия за родители“ надгражда досегашния си модел чрез въвеждане на иновативен формат за семейно участие, основан на принципите на преживелищното учене, партньорството между специалисти и родители и съвместното изграждане на практически умения. Инициативата обединява деца, родители и професионалисти в поредица от тематични ателиета и терапевтични работилници, насочени към развитие на социални компетентности, семейна свързаност и активно включване в общността.

Начало на лятната програма постави арт-терапевтичната и екоориентирана работилница „Лавандулово лято“, която предостави възможност на участниците да се включат в дейности сред природата – бране на лавандула, изработване на флорални венци и създаване на натурални ароматни масла. Чрез тези занимания децата и техните родители развиваха фината моторика, сензорната интеграция, уменията за сътрудничество и емоционалното взаимодействие в семейна среда, като същевременно създаваха споделени позитивни преживявания и трайни спомени.

Екипът на Дневния център вярва, че активното участие на родителите в процеса на подкрепа и развитие на техните деца е ключ към по-добри резултати, по-голяма увереност и по-пълноценно включване на семействата в общността.

„Академия за родители“ се утвърждава като добра практика, която съчетава обучение, споделен опит и съвместни преживявания, създавайки пространство за подкрепа, доверие и развитие, както за децата, така и за техните родители.