18 шофьори от цялата страна участваха в състезание по майсторско управление на автомобил в Хасково

За първи път в Хасково се проведе състезание „Майсторско управление на автомобил“. Организатор бе Професионалната гимназия по транспорт и аграрни технологии „Н. Й. Вапцаров“ в Хасково. Целта бе изграждане на култура за безопасно и отговорно управление на моторни превозни средства. Събитието се проведе в двора на училището и бе насочено към хора, навършили 18 години, с интерес към автомобилите, шофирането и техническите умения зад волана.

Именно с техническа конференция и инструктаж започна и самото състезание. Разяснения за регламента и трасето направи инж. Димитър Тонев.

В надпреварата участваха 18 шофьори на възраст между 18 и 60 години от София, Пловдив, Стара Загора, Димитровград и Хасково. Те преминаха през специално подготвено трасе, което изпита уменията им за прецизно управление, контрол над автомобила, бърза реакция и безопасно шофиране.

Директорът на гимназията Надежда Иванова подчерта, че състезанието е насочено към шофьори, а не към ученици. По думите ѝ основната цел е да се насърчи отговорното поведение на пътя. Мотото на инициативата е: „Уменията се показват на полигона, отговорността – на пътя.“ Чрез подобни прояви организаторите подкрепят кампанията за безопасно движение.

Сред участниците бяха 24-годишната Рая Калковска и 26-годишният Красимир Димитров. Заедно са в живота, на студентската скамейка по право и зад волана. Те споделят общото си хоби – шофирането и редовно участват в подобни автомобилни състезания. За тази година това е осмото или деветото им участие. По думите им чрез тези надпревари опознават различни кътчета на България, усъвършенстват уменията си зад волана и подкрепят каузата за безопасно шофиране. „Малките състезания стават големи“, казва Рая.

След оспорвана надпревара победителите получиха купи, грамоти и специални подаръци, а всички 18 участници си тръгнаха с ваучер за безплатна техническа диагностика на автомобилите си.

Първо място: Живко Христов от Хасково

Второ място: Красимир Димитров от София

Трето място: Славей Калайджиев от Хасково