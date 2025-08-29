За поредна година деца и младежи ще демонстрират умения с велосипеди на състезание в Хасково

И тази година Община Хасково организира състезание по приложно колоездене. Надпреварата ще бъде в началото на главната алея на парк „Кенана“.

Състезанието е за деца и младежи. Групите са за състезатели до 9, до 12 и до 15 години.

Участниците ще демонстрират познания за правилата за безопасно движение по пътищата.

Събитието ще бъде на 3 септември от 10:00 ч. Записването е същия ден от 09:00 ч. Край разчертания полигон. Участниците ще имат възможност да преминат по трасето няколко пъти преди началото на състезанието.

Регламентът на състезанието предвижда всеки участник да премине по полигона, по правилата за движение по пътищата. Съдии ще следят за нарушения. Най-добрите велосипедисти ще получат награди, осигурени от Община Хасково.