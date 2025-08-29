От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

25 °C

За поредна година деца и младежи ще демонстрират умения с велосипеди на състезание в Хасково

И тази година Община Хасково организира състезание по приложно колоездене. Надпреварата ще бъде в началото на главната алея на парк „Кенана“.

Състезанието е за деца и младежи. Групите са за състезатели до 9, до 12 и до 15 години.

Участниците ще демонстрират познания за правилата за безопасно движение по пътищата.

Събитието ще бъде на 3 септември от 10:00 ч. Записването е същия ден от 09:00 ч. Край разчертания полигон. Участниците ще имат възможност да преминат по трасето няколко пъти преди началото на състезанието.

Регламентът на състезанието предвижда всеки участник да премине по полигона, по правилата за движение по пътищата. Съдии ще следят за нарушения. Най-добрите велосипедисти ще получат награди, осигурени от Община Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

МВР и БАБХ с проверки за незаконен превоз на животни в Хасковско
МВР и БАБХ с проверки за незаконен превоз на животни в Хасковско
преди 48 минути
Община Харманли ще финансира 15 младежки инициативи
Община Харманли ще финансира 15 младежки инициативи
преди 1 час
Георги Бързаков ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
Георги Бързаков ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
преди 1 час
Без капитана си ОФК „Хасково“ гостува на „Несебър“
Без капитана си ОФК „Хасково“ гостува на „Несебър“
преди 2 часа
Поредно пръскане срещу комари в Хасково
Поредно пръскане срещу комари в Хасково
преди 2 часа
Отсякоха орех на стотици години в хасковския квартал „Каменни“
Отсякоха орех на стотици години в хасковския квартал „Каменни“
преди 3 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Богомилите и първото покръстване на българите

Случаен виц

Георги Бързаков ще носи екипа на „Хасково“ и през новия сезон
Община Харманли ще финансира 15 младежки инициативи

Мъдростта е умението да разбереш кога трябва да спреш. - Гьоте

Последни обяви

Случайна рецепта

Пай с черно френско грозде
Пай с черно френско грозде

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини