Община Харманли ще финансира 15 младежки инициативи

И тази година Община Харманли ще предостави финансови средства за реализиране на проекти по различни направления, подадени по Покана за участие в кампания „НИЕ И НАШЕТО УТРЕ – 2025 г.“ Проектите се финансират в съответствие с Правилник за финансиране на младежки дейности за 2025 година.

С участието си в програмата младежите не само изграждат умения и опит, но и показват, че бъдещето се гради с действия още днес, казват от местната администрация.

След разглеждане на постъпилите проектни предложения, комисията не определила за финансиране 15 инициативи. Чрез предоставената финансова подкрепа ще бъдат реализирани дейности, насочени към:

• Подобряване на образователната среда за деца и младежи;

• Съхраняване и популяризиране на фолклорното и културно наследство на региона;

• Развитие на спортни инициативи и активен начин на живот;

• Насърчаване на доброволчеството и социалната ангажираност на гражданите;

„Община Харманли високо цени партньорството с младежките организации и вярва, че именно чрез съвместни усилия можем да постигнем устойчиво развитие, по-добра среда за живот и активна гражданска позиция сред младите хора“, казват още от администрацията.