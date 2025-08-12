Двама са задържани за кражба на мотоциклет „Хонда“ в Димитровград, съобщиха от полицията.

Вчера в управлението е получен сигнал от собственика на превозното средство, който съобщил, че за последно го е паркирал на 10-ти в 22 часа пред дома си на улица „Ромен Ролан“ в Бригадирския град. Той признал, че е забравил ключовете на таблото.

В хода на издирването служителите са заловили двама от града на 17 и 18 години, които след признание за стореното са описали механизма на извършването му.

Образувано е досъдебно производство.