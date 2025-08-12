От х:

Гайдари се представиха отлично на съборите в Копривщица и Гела

    Големи успехи белязаха летния летен сезон за гайдарската школа при Народно читалище „Звездица- 2003г." Димитровград.

    Гайдарите с ръководител Пламен Стоянов извоюваха два златни медала за първите места на за 12-годишния Теодор Борисов и 19-годишния Слави Герзилов на  Националния събор за народно творчество „Копривщица 2025“.

    Журито на гайдарското надсвирване на събора в Гела също оцени постиженията на момчетата.   Теодор Борисов спечели второ място и предметна награда майсторски нож-уникат. С грамота за участие и отлично представяне бе отличен Слави Герзилов. 

    Гайдарската школа на читалище „Звездица 2003“ Димитровград ще набира нови попълнения след 15 септември 2025 г.

    .
     

    Източник: Haskovo.NET

    преди 5 часа
    преди 5 часа
    преди 7 часа
    преди 7 часа
    преди 21 часа
    преди 22 часа

