Ледената пързалка ще работи от 14.00 часа на Първи януари

В празничния 31 декември Ледена пързалка Хасково ще посрещне първите си посетители както обикновено в 10,00 часа. Последната сесия за 2025 година ще започне в 14,00 часа.

През Новата 2026 година, на 1 януари, първата сесия на ледената пързалка ще бъде в 14,00 часа. През следващите почивни дни съоръжението ще работи с нормално работно време с шест сесии всеки ден, първата е в 10,00 часа, а последната започва в 20,00 часа.

Екипът на Ледена пързалка Хасково Ви очаква и Ви пожелава щастливи празнични дни!

