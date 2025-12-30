От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

С честване на Рождението на Христо Ботев и освещаване на бойните знамена започват официалните събития за януари

Община Хасково, Военно формирование 52 740 Хасково и Военно формирование 22 280 Корен
организират тържествено честване на 178 години от рождението на Христо Ботев и Водосвет на
знамената на Българската армия по повод Богоявление.

Ритуалът по поднасяне на венци и цветя пред паметника на великия поет и революционер ще
започне в 11,00 часа на 6 януари 2026 година.

Веднага след това на пл. “Свобода“, пред паметника на Незнайния войн, ще бъде водосветът
на знамената на българската армията. Представители на Българската православна църква ще
благословят бойните знамена и хасковските войници и офицери.

Община Хасково и командванията на Военно формирование 52 740 Хасково и Военно
формирование 22 280 Корен канят всички граждани, представители на държавни и общински
институции, обществени организации и политически сили да почетем заедно ненадминатото
дело на Христо Ботев и да изразим своето уважение и подкрепа за българските войни в празничния Йордановден.6 януари (вторник) - Св. Богоявление (Йордановден).

Ето и останалите официални и културни събития на Община Хасково през януари 2026 г.

7 януари (сряда) – Ден на Св. Йоан Кръстител (Ивановден),
9:00 ч. Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай
ще отслужи Архиерейска света Литургия в храм &quot;Успение Богородично&quot;, Хасково
17 януари (събота)
11:00 ч. ОП „Младежки център“ - Хасково
Програма на ДКТ &quot;Иван Димов&quot; - Хасково
Как се лекува лъвски страх
от Мая Дългъчева и Янко Митев
Участват: Силвия Предова и Красимир Кирчев
19 януари (понеделник)
12:00 ч. Паметник - морена
Тържествено честване на 148 години от Освобождението на град Хасково от османско
владичество
20 януари (вторник)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Неделя сутрин“ – постановка с участието на Филип Буков, Павел Иванов, Христо
Пъдев, Стоян Дойчев и Skiller
25 януари (неделя)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Концерт на Камерен оркестър Хасково
27 януари (вторник)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„БЕЗопасни връзки“ – постановка на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ -
София, с участието на Явор Борисов, Албена Михова, Рада Кайрякова, Екатерина
Георгиева, Мартин Желанков и Симеон Гълъбов

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Ботев отвъд понятното
Ботев отвъд понятното

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Ледената пързалка ще работи от 14.00 часа на Първи януари
Ледената пързалка ще работи от 14.00 часа на Първи януари
преди 3 часа
Банкоматната истерия отмина, машините вече са заредени с левове
Банкоматната истерия отмина, машините вече са заредени с левове
преди 4 часа
Потвърдиха постоянен арест за белгийка, участвала в пренасянето на близо 207 кг кокаин с дипломатическа кола
Потвърдиха постоянен арест за белгийка, участвала в пренасянето на близо 207 кг кокаин с дипломатическа кола
преди 4 часа
Божидар Саръбоюков спечели анкетата „Атлет на годината“
Божидар Саръбоюков спечели анкетата „Атлет на годината“
преди 5 часа
Задържаха близо 40 тона недекларирани зеленчуци
Задържаха близо 40 тона недекларирани зеленчуци
преди 7 часа
Двама пияни водачи осъмнаха в ареста
Двама пияни водачи осъмнаха в ареста
преди 9 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Спасените вековни икони от Ивайловград

Случаен виц

Ледената пързалка ще работи от 14.00 часа на Първи януари

Всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува. - Блез Паскал

Последни обяви

Случайна рецепта

Спанак по арабски
Спанак по арабски

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини