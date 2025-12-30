С честване на Рождението на Христо Ботев и освещаване на бойните знамена започват официалните събития за януари

Община Хасково, Военно формирование 52 740 Хасково и Военно формирование 22 280 Корен

организират тържествено честване на 178 години от рождението на Христо Ботев и Водосвет на

знамената на Българската армия по повод Богоявление.

Ритуалът по поднасяне на венци и цветя пред паметника на великия поет и революционер ще

започне в 11,00 часа на 6 януари 2026 година.

Веднага след това на пл. “Свобода“, пред паметника на Незнайния войн, ще бъде водосветът

на знамената на българската армията. Представители на Българската православна църква ще

благословят бойните знамена и хасковските войници и офицери.

Община Хасково и командванията на Военно формирование 52 740 Хасково и Военно

формирование 22 280 Корен канят всички граждани, представители на държавни и общински

институции, обществени организации и политически сили да почетем заедно ненадминатото

дело на Христо Ботев и да изразим своето уважение и подкрепа за българските войни в празничния Йордановден.6 януари (вторник) - Св. Богоявление (Йордановден).

Ето и останалите официални и културни събития на Община Хасково през януари 2026 г.

7 януари (сряда) – Ден на Св. Йоан Кръстител (Ивановден),

9:00 ч. Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай

ще отслужи Архиерейска света Литургия в храм "Успение Богородично", Хасково

17 януари (събота)

11:00 ч. ОП „Младежки център“ - Хасково

Програма на ДКТ "Иван Димов" - Хасково

Как се лекува лъвски страх

от Мая Дългъчева и Янко Митев

Участват: Силвия Предова и Красимир Кирчев

19 януари (понеделник)

12:00 ч. Паметник - морена

Тържествено честване на 148 години от Освобождението на град Хасково от османско

владичество

20 януари (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Неделя сутрин“ – постановка с участието на Филип Буков, Павел Иванов, Христо

Пъдев, Стоян Дойчев и Skiller

25 януари (неделя)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Концерт на Камерен оркестър Хасково

27 януари (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„БЕЗопасни връзки“ – постановка на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ -

София, с участието на Явор Борисов, Албена Михова, Рада Кайрякова, Екатерина

Георгиева, Мартин Желанков и Симеон Гълъбов