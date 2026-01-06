От х:

На Богоявление: Свещеник хвърли кръст от лодка в язовир край Конуш

    Традицията по хвърлянето на кръста на днешния празник Богоявление бе спазена и тази година в хасковското село Конуш.

    В предходни години ритуалът се изпълняваше в реката, която е плитка. За разлика отпреди, тази година разпятието бе хвърлено в язовир край селото. Изпълни го хасковският свещеник отец Никола, който влезе във водоема с лодка, управлявана от шкипер. Мераклиите да нагазят във водата бяха едва двама, като всеки от тях показа хъс пръв да достигне Божието разпятие. В крайна сметка за трети път честта се падна на Тихомир Делчев, който превари конкурента си.

    Той бе поздравен от отеца и кмета на селото Златко Латунов, които му пожелаха здраве и благополучие. 

    Източник: Haskovo.NET

