2025 година си тръгва със слънце и вятър

2025 година си тръгва от нас със слънце и вятър в последния ден. Ще бъде слънчево и студено, с температури между -2 и 3 градуса. Ще духа умерен до силен вятър, като отделнипориви ще достигнат 36 км в час.  

През първия ден от новата година северозападният вятър ще отслабне, а в петък ще се ориентира от югозапад и отново ще се усилва. Ще започне бързо затопляне. Ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността.

Ще е почти без валежи, само на отделни места, с по-голяма вероятност през втория ден, са възможни незначителни краткотрайни превалявания. В петък сутринта на места в западната част на Горнотракийската низина ще има условия за мъгли.

Източник: Haskovo.NET

Армия от овни, оглавявани от лъв, винаги ще удържи победа над войска от лъвове, оглавявани от овен. -Наполеон Бонапарт

