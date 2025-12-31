От х:

В Хасково се втурнаха да пазаруват пиратки и фоейрверки за Нова година в последния момент

    По традиция в България и в Хасково всичко се прави в последния момент. Пазаруването на пиратки и фойервеки за Нова година също не прави изключение.

    „Изчакаха до последно, но вчера и днес има сериозно раздвижване. Както всяка година най-много се пазарува на 30 и 31 декември“, каза за Haskovo.net Григор Димитров, който е собственик на оръжеен магазин в Хасково.

    Тази година най-купувани са пиратките, които вървят по 4-5 лева. Голям интерес има и към „римските светлини“, които са с 9 изстрела и се предлагат на цени между 15 и 20 лева.

    Най-скъпи са т. нар. „батерии“. Те представляват една мини заря, която изстрелва от 16 до 60 отделни фоейрверка.

    Цената на най-скъпите „батерии“ достига до 100 лева.

    „Задължително е да се четат внимателно инструкциите за ползване. Ако неясноти да се питат специалисти, каквито са лицензираните търговци. Да се избягва покупката от нелицензирани продавачи, защото там цените са по-ниски, но стоката е със съмнително качество и вероятността от инциденти е много по-голяма“, препоръчва Григор Димитров.

    Задалжително е да не се продава на непълнолетни и малолетни деца и младежи. "Винаги ги връщам и ги каня да се върнат с родителите си. Родителският контрол е много важен и може да предотврати много неприятности", казва още Димитров. 

    По негови наблюдения, масово не се спазва забраната да продават пиратки и фоейрверки на младежи под 18 години. Григор Димитров, който е бил служител на МВР, призова бившите си колеги и другите отговорни институции за по-строг контрол на пазара на празничните експлозиви.

    Източник: Haskovo.NET

