Пловдивският митрополит Николай благослови Хасково за Ивановден

Пловдивският митрополит Николай отслужи тържествената литургия за Ивановден, в храма „Успение на Пресвета Богородица“ в Хасково и града и неговите жители.

Сред официалните гости, които посрещнаха и целунаха ръка на владиката бяха областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, зам.-областният управител Богдан Кирилов, кметът на Хасково Станислав Дечев, офицери от военните части в Хасково, духовници и миряни.

На празничната служба присъства и бившият архиерейски наместник и почетен гражданин на Хасково отец Антоний Енев, който този месец навършва 98 години.

2 998 празнуват имен ден в общината, като 2 442 са в Хасково, а останалите са в селата.