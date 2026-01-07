От х:

Пловдивският митрополит Николай благослови Хасково за Ивановден

    Пловдивският митрополит Николай отслужи тържествената литургия за Ивановден, в храма „Успение на Пресвета Богородица“ в Хасково и града и неговите жители.

    Сред официалните гости, които посрещнаха и целунаха ръка на владиката бяха областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, зам.-областният управител Богдан Кирилов, кметът на Хасково Станислав Дечев, офицери от военните части в Хасково, духовници и миряни.

    На празничната служба присъства и бившият архиерейски наместник и почетен гражданин на Хасково отец Антоний Енев, който този месец навършва 98 години. 

    2 998 празнуват имен ден в общината, като 2 442 са в Хасково, а останалите са в селата.

    Източник: Haskovo.NET

      На
      Наблюдателен мирянен
      2 0
      10:43, 7 яну 2026
      На първата снимка се вижда как миряните оглеждат часовника на епитропа. Новото е че Ролекса е сменил с луксозния Patek Philippe„
