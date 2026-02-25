От х:

Кулинарна изложба и музикално-танцови изпълнения на „Празник на зимнината и зимните гозби“

    Хасковското читалище „Никола Вапцаров – 1964“ организира за трета поредна година „Празник на зимнината и зимните гозби“. По този повод самодейки от организацията бяха приготвили гозби и различни вкусотии, които бяха подредени в кулинарна изложба.

    Повечето изкушения бяха типични за Хасковския край. Целта бе да се покаже традицията, вкусът на зимнината и разликата с тази, която се предлага на пазара и това, което е консервирано. Самодейките показаха консерва от домати, която си е запазила вкуса и качествата, въпреки че сега не им е сезонът.

    Най-добрите домакини бяха отличени. Първо място бе за Петя Колева, която участва с пилета от картофи, сирене и подправки. Втора е Калинка Иванова, която представи мезета. На трето място бе класирана погача от Иванка Божинова.

    В празничната програма участваха детски състави от детска градина №21 „Вихрогонче“ от селата Конуш, Узунджово и Стамболийски. Включиха се и изпълнителките от Вокална група при читалище „Аспарух Лешников“ в Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

