Съдът в Хасково реши: Домашен арест за издирван с Европейска заповед

Окръжният съд в Хасково определи мярка „домашен арест“ спрямо 47-годишния Тамаш Курунчай – унгарски гражданин, издирван по Европейска заповед за арест.

По време на съдебното заседание стана ясно, че Курунчай е бил осъден през за трафик на мигранти, а престъплението е било извършено през 2021-ва годона. Първоначално той е получил 3-годишна условна присъда с наложени пробационни мерки.

Условното наказание е било преведено в ефективно тъй като мерките не са били спазвани, именно поради това румънските власти издават европейската заповед за заповед

Пред съда Курунчай обясни, че не е знаел , че трябва да изпълнява пробационните мерки. По думите му е смятал, че случаят е приключил с условното наказание и ако е бил надлежно уведомен, е щял да изпълнява наложените мерки. Той посочи още, че не е получавал документи от румънските власти, с които да бъде информиран за задълженията си.

Миналата седмица мъжът доброволно се явил за подновяване на българските си документи като временно пребиваващ, когато бил задържан.

Прокуратурата настоя съдът да наложи мярка „задържане под стража“, като посочи, че Европейската заповед за арест (ЕЗА) отговаря на всички изисквания на българското законодателство.

Защитата обаче изтъкна, че Курунчай никога не се е укривал, съдействал е на органите на реда, владее свободно български език и дори е помагал на органите на МВР като преводач. Той работи по трудов договор и живее в Димитровград, където се грижи за възрастната си майка.

Съдът прие, че към момента няма опасност лицето да се укрие, поради което му наложи мярка за неотклонение „домашен арест“.