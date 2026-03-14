Библиотека за семена учредиха в село Книжовник

В хасковското село Книжовник днес учредиха библиотека на семената. Инициативата е на НЧ „Изгрев – 1900“. Местните хора са я взаимствали от читалището в димитровградското село Долно Белево.

Жители на Книжовник и на съседни села донесоха семена на различни сортове плодове и зеленчуци, които се използват от години в техните градини. Хората разказаха, че вкусът и качествата не са се изменили с времето.

Донесени бяха посеви за домати, пиперки, капия, краставици, тикви, диня, бакла и други селски традиционни и наследствени сортове.

Целта на инициативата е съхраняване на живото наследство на земята ни. Всеки, донесъл семена, трябваше да прикрепи към тях лист с информация за името и сорта, както откога се отглежда, кога е най-добре да се отглежда, кога се прибира реколтата, както и история на района.

От всяка дарена проба ще бъде отделено количество, което ще се изпрати за изследване и оценка. С тази дейност се заема българска организация, работеща за опазване на агро-биоразнообразието и старите сортове.

В рамките на събитието инж. Светла Николова проведе беседа на тема „Да върнем местните и старите сортове в българските градини и ниви“.