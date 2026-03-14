От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Библиотека за семена учредиха в село Книжовник

Изображение 1 от 15
Покажи в галерия

    В хасковското село Книжовник днес учредиха библиотека на семената. Инициативата е на НЧ „Изгрев – 1900“. Местните хора са я взаимствали от читалището в димитровградското село Долно Белево. 

    Жители на Книжовник и на съседни села донесоха семена на различни сортове плодове и зеленчуци, които се използват от години в техните градини. Хората разказаха, че вкусът и качествата не са се изменили с времето.

    Донесени бяха посеви за домати, пиперки, капия, краставици, тикви, диня, бакла и други селски традиционни и наследствени сортове. 

    Целта на инициативата е съхраняване на живото наследство на земята ни. Всеки, донесъл семена, трябваше да прикрепи към тях лист с информация за името и сорта, както откога се отглежда, кога е най-добре да се отглежда, кога се прибира реколтата, както и история на района. 

    От всяка дарена проба ще бъде отделено количество, което ще се изпрати за изследване и оценка. С тази дейност се заема българска организация, работеща за опазване на агро-биоразнообразието и старите сортове.

    В рамките на събитието инж. Светла Николова проведе беседа на тема „Да върнем местните и старите сортове в българските градини и ниви“.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Rihanna - Friend Of Mine

    Случаен виц

    Превръща ли се Хасково от град на търговците в град на услугите?
    Глобяват двама хасковлии за палене на медни кабели край Сточна гара

    Да управляваш много хора е същото, като да управляваш малко – въпрос на организация. - Сун Дзъ

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Чобан салата
    Чобан салата

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини