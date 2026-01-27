Ученици от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в открит урок на тема „Как се става шампион“

Фондацията на Григор Димитров проведе пореден открит урок в Хасково. Този път домакин на събитието бе ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, което е „Училище за пример“ и провежда двугодишно обучение към Фондация „Заедно в час“.

В занятието участваха ученици от първи и седми клас. Темата бе „Как се става шампион“. Учениците предварително бяха запознати с видеата с послания на известния тенисист от Хасково Григор Димитров, публикувани в платформата „Уча.се“.

Учениците от двата класа бяха разделени в групи, като всяка от тях трябваше да изпълни конкретна задача – за здравословното хранене, здравето, вярата в себе си, как да се преодолее загубата, знанието като сила.

„Целта на урока бе децата да се вдъхновят да мечтаят, да работят упорито и да вярват в себе си, което е и посланието на Григор Димитров, за да успяват – не само в спорта, в училище, но и в живота“, каза главен учител Диана Недева, която за подготовката на днешния урок е работила с колегите си Никол Добрева и Даниела Гочева.

На открития урок присъстваха майката на Гришо – Мария Димитрова и представители на фондацията.