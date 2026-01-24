От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

ОФК „Хасково“ победи „Загорец“ в контролна среща

Отборът на ОФК „Хасково“ записа първа победа в зимната си подготовка. Тимът на Живко Желев спечели с 4:2 срещу „Загорец“.

Хасковлии откриха резултата с попадение на тарана Юлий Шекеров. Мариян Тонев възстанови равенството. Последваха три поредни попадения за гостите. Във вратата на „Загорец“ последователно се разписаха Християн Василев, Красимир Илиев и Дамян Чаушев. Пламен Иванов върна един гол за тима от Нова Загора. 

Така ОФК „Хасково“ вече е с актив от победа и загуба в подготовката си. 

Следващата контрола на тима е след седмица срещу лидера в Трета Югоизточна лига „Несебър“.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Спорт

Кметове, жители на Мандра и гости се включиха в дарителската кампания за ремонт на църквата в селото
Кметове, жители на Мандра и гости се включиха в дарителската кампания за ремонт на църквата в селото
преди 2 часа
Пожар избухна в склад за домашни потреби в Хасково
Пожар избухна в склад за домашни потреби в Хасково
преди 3 часа
Близо 48 млн. лв. са приходите на МБАЛ-Хасково през 2025 г., печалбата е 500 000 лв.
Близо 48 млн. лв. са приходите на МБАЛ-Хасково през 2025 г., печалбата е 500 000 лв.
преди 9 часа
Облачно и студено в събота, предстои рязко затопляне
Облачно и студено в събота, предстои рязко затопляне
преди 9 часа
Класиците на „Ангел войвода“ с престижни класирания на държавния шампионат
Класиците на „Ангел войвода“ с престижни класирания на държавния шампионат
преди 19 часа
Месото, сиренето и олиото с най-голямо поскъпване в Хасково и Видин
Месото, сиренето и олиото с най-голямо поскъпване в Хасково и Видин
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Без формат – Защо са строени пирамидите?

Случаен виц

Близо 48 млн. лв. са приходите на МБАЛ-Хасково през 2025 г., печалбата е 500 000 лв.
Пожар избухна в склад за домашни потреби в Хасково

Някои предизвикват щастие, където и да отидат; други – когато си отидат. - Оскар Уайлд

Последни обяви

Случайна рецепта

Бутерки с кайма
Бутерки с кайма

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини