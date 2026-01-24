ОФК „Хасково“ победи „Загорец“ в контролна среща

Отборът на ОФК „Хасково“ записа първа победа в зимната си подготовка. Тимът на Живко Желев спечели с 4:2 срещу „Загорец“.

Хасковлии откриха резултата с попадение на тарана Юлий Шекеров. Мариян Тонев възстанови равенството. Последваха три поредни попадения за гостите. Във вратата на „Загорец“ последователно се разписаха Християн Василев, Красимир Илиев и Дамян Чаушев. Пламен Иванов върна един гол за тима от Нова Загора.

Така ОФК „Хасково“ вече е с актив от победа и загуба в подготовката си.

Следващата контрола на тима е след седмица срещу лидера в Трета Югоизточна лига „Несебър“.